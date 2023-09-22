شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توافد ضيوف مهرجان الإسكندرية المسرحى وعارفة عبد الرسول وأحمد صيام أول الحضور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ ضيوف الدورة الـ13 من مهرجان إسكندرية المسرحي الدولي "مسرح بلا إنتاج" التوافد على السجادة الحمراء، قبل انطلاق حفل الافتتاح الذي يقام بالمسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، وكانت الفنانة عارفة عبد الرسول أول الحضور، كما حضر الفنان أحمد صيام، والدكتورة رانيا فتح الله، والدكتور أبو الحسن سلام، والدكتور جمال ياقوت، والملحن كريم عرفة.

وتحمل الدورة الـ13 من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (مسرح بلا إنتاج) اسم الفنان أحمد رزق،ويرأسه الفنان إبراهيم الفرن، ويشارك بالمهرجان دول عربية وأجنبية بجانب مصر ومنها من: "فلسطين - إسبانيا - سلطنة عمان - المغرب - العراق - تونس - إيطاليا - الأردن - الكويت - الإمارات العربية المتحدة".

‏‎ويأتي هذا المهرجان فى إطار حرص وزارة الثقافة المصرية على تقديم أفعال فنية تتمارس مع الواقع وتتحاور مع فنانيه، وكذلك تسعى لتشجيع الشباب على الأفعال الثقافية الجادة التي تعني بتبادل الثقافات والاختلاط بين الشعوب عربيًا ودوليًا.

ويقام مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (مسرح بلا إنتاج) تحت رعاية وزارة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وبجهود تنظيمية من إدارة المهرجان وعلى رأسهم الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان، وتم تأسيسة عام 2008 على يد الرئيس الشرفي للمهرجان دكتور جمال ياقوت.

‏‎وسوف تقام فعاليات المهرجان على كبرى مسارح الإسكندرية وهي: مكتبة الإسكندرية، مركز الجيزويت الثقافي، مسرح ليسيه الحرية، مركز الإبداع، مسرح قصر ثقافة الأنفوشي.