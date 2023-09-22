شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربينى تتلقى العزاء فى والدتها بحضور صبا مبارك وميمى جمال ودنيا سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل كل من النجوم ميمى جمال وهنا شيحة وصبا مبارك وجيهان الشماشرجى ومحمد ثروت ودنيا سمير غانم والإعلامى رامى رضوان وآية سماحة إلى مسجد المشير طنطاوى لتقديم واجب العزاء للنجمة دينا الشربينى فى وفاة والدتها.

وشيعت جنازة والدة دينا الشربينى من مسجد المشير طنطاوي، أمس الخميس، ودفنت بمقابر الأسرة، وحرص عدد من الفنانين على الحضور لمواساة دينا منهم: أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد ممدوح، أشرف زكى، عمر السعيد، وريهام عبد الغفور، بجانب عدد كبير من الأسرة والأصدقاء، وظهرت دينا خلال العزاء في حالة من الانهيار.

ورحل والد دينا الشربينى عن عالمنا في شهر أبريل الماضى، وعرض لدينا الشربينى مؤخراً فيلم "تاج" الذى شاركت في بطولته إلى جانب تامر حسنى، عمرو عبد الجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داود، اسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، احسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

وعرض لدينا الشربينى في موسم عيد الفطر الماضى فيلم "يوم 13" وشاركت في بطولته مع أحمد داود، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.