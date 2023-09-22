شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسكندرية المسرحى الدولى يحتفى بمئوية فنان الشعب سيد درويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفى مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي "مسرح بلا إنتاج" الذي يرأسه الفنان إبراهيم الفرن، بمئوية فنان الشعب سيد درويش، وذلك في بداية حفل افتتاحه الذي أقيم بالمسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، حيث قدم فيلم قصير عن حياة سيد درويش ومقتطفات من أعماله الموسيقية.

وحضر حفل الافتتاح الفنان أحمد رزق، الذي تحمل الدورة الـ13 اسمه، والفنان أحمد صيام، والدكتورة رانيا فتح الله، والدكتور أبو الحسن سلام، والدكتور جمال ياقوت، والفنانة عارفة عبد الرسول، والملحن كريم عرفة.

وتحمل الدورة الـ13من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (مسرح بلا إنتاج) اسم الفنان أحمد رزق، ويرأسه الفنان إبراهيم الفرن، ويشارك بالمهرجان دول عربية وأجنبية بجانب مصر، منها من: "فلسطين - إسبانيا - سلطنة عمان - المغرب - العراق - تونس - إيطاليا - الأردن - الكويت - الإمارات العربية المتحدة".

‏‎ويأتي هذا المهرجان فى إطار حرص وزارة الثقافة المصرية على تقديم أفعال فنية تتمارس مع الواقع وتتحاور مع فنانيه، وكذلك تسعى لتشجيع الشباب على الأفعال الثقافية الجادة التي تعني بتبادل الثقافات والاختلاط بين الشعوب عربيًا ودوليًا.

ويقام مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (مسرح بلا إنتاج) تحت رعاية وزارة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وبجهود تنظيمية من إدارة المهرجان وعلى رأسهم الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان، وتم تأسيسة عام 2008 على يد الرئيس الشرفي للمهرجان دكتور جمال ياقوت.

‏‎وسوف تقام فعاليات المهرجان على كبرى مسارح الإسكندرية وهي: مكتبة الإسكندرية، مركز الجيزويت الثقافي، مسرح ليسيه الحرية، مركز الإبداع، مسرح قصر ثقافة الأنفوشي.