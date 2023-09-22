شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء أبو السعود تقدم أغنية "شكرا" بملتقى أولادنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت الفنانة صفاء أبو السعود أغنية بعنوان "شكرا" ضمن فعاليات ملتقى أولادنا لفنون ذوى الاحتياجات الخاصة فى دار الأوبرا المصرية، وهي من كلمات عبد الله حسن وألحان شريف حمدان.

وقالت سهير عبد القادر، رئيسة ملتقى أولادنا لفنون ذوى الاحتياجات الخاصة، إنها سعيدة بمواهب الأولاد وبحالة الحب بين كل العاملين في الملتقى، ووجهت الشكر لوزارة الثقافة والتخطيط والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والسياحة على مجهودهم الكبير في الملتقى، كما وجهت الشكر أيضا للشركة المتحدة.

وانطلقت فعاليات الدورة السابعة من ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، برئاسة سهير عبد القادر، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة 42 دولة، وذلك بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج والفنانة شيري عادل.

وتحمل الدورة السابعة من الملتقى الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة "أولادنا" عنوان "الحياة حلوة"، وتقام بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى، وتشهد مشاركة 42 دولة عربية وأجنبية هى مصر، الصين، روسيا، كينيا، الولايات المتحدة، بوركينافاسو، اليونان، بولندا، البرازيل، الجزائر، الكاميرون، زيمبابوى، الكونغو، المغرب، جنوب أفريقيا، إيطاليا، غانا، ملوى، تونس، الهند، أوكرانيا، ألمانيا، الأردن، سيريلانكا، السودان، بوتسوانا، سلوفانيا، الفلبين، المكسيك، ماليزيا، بيلاروسيا، سوريا، السعودية، لبنان، الإمارات، ليبيا، إسواتينا، نيجيريا، اليمن، فلسطين.

وتضم فعالياتها عروضا فنية يومية متنوعة تشمل أفلاما سينمائية، معارض تشكيلية، ورش عمل، ندوات ثقافية تحتضنها العديد من الأماكن الفنية والثقافية والتاريخية بالقاهرة منها دار الأوبرا المصرية، ساحة مسرح الهناجر، سينما الحضارة، حديقة الأزهر، دار القوات الجوية، كلية الفنون الجميلة، شارع المعز، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، العاصمة الإدارية الجديدة، ميدان الألفى، مستشفى سرطان الأطفال، مركز الحرف التقليدية بالفسطاط ومختلف المراكز الثقافية التابعة لسفارات الدول المشاركة.