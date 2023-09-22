شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم حمزة العيلى فى ملتقى أولادنا ويعلق: فخور بالتكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرّم ملتقى أولادنا لفنون ذوى الاحتياجات الخاصة كلا من: مصطفى زمزم عن دوره فى حملات الخدمات الاجتماعية، الناشطة الاجتماعية رانيا حماد عن مشوارها كأحد رموز ذوى القدرات الخاصة، الفنان حمزة العيلى عن دور مسكر فى فيلم ابن حلال، الطفل الهندى راجا أحد رموز التحدى والنجاح لذوي القدرات الخاصة.

وقال الفنان حمزة العيلى، بعد تكريمه: شرف كبير تكريمي في الملتقى وأشكر كل القائمين عليه، وكان لي الشرف تقديم دور في الدراما المصرية يخص ذوى القدرات الخاصة.

وقدمت الفنانة صفاء أبو السعود أغنية بعنوان "شكرا" ضمن فعاليات ملتقى أولادنا لفنون ذوى الاحتياجات الخاصة بدار الأوبرا المصرية، وهي من كلمات عبد الله حسن وألحان شريف حمدان.