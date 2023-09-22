الرئيس التنفيذي لأديداس يعتذر عن تصريحات بشأن كانييه ويست ومعاداة السامية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اعتذر الرئيس التنفيذي لشركة أديداس، بيورن جولدن، عن تساؤله عما إذا كان مغني الراب يي، المعروف سابقاً باسم كاني ويست، كان يعني حقاً التصريحات المناهضة للسامية، التي أدلى بها العام الماضي.

ووفقاً لما أوردتْه وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الجمعة، وصف جولدن تصريحاته التي أدلى بها في مدونة صوتية (بودكاست)، مؤخراً، بأنها “معلومات خاطئة”، وقال إن أديداس ملتزمة بمكافحة معاداة السامية، و”تعارض تماماً الكراهية القبيحة” التي أعرب عنها يي في الخريف.

وجاءت تصريحات الرئيس التنفيذي، في منشور عبر منصة “إكس” نشره جوناثان جرينبلات، رئيس رابطة مكافحة التشويه الذي استشهد بحوار مع جولدن.

كان جولدن أعاد الضجة بشأن طريقة تعامل الشركة الألمانية مع موقف يي، العام الماضي، إثر تصريحاته التي أدلى بها عبر بودكاست “إن جود كامبني” (رفقة جيدة)، الأسبوع الماضي.

وقال جولدن في البودكاست إنه لا يعتقد أن يي كان يعني حقاً التصريحات المناهضة للسامية التي أدلى بها العام الماضي، والتي دفعت أديداس العالمية للأحذية والمستلزمات الرياضية إلى وقف تعاونها مع مغني الراب والمصمم الذي كان متمثلاً في علامة “يزي”، وهو التعاون الذي كان يدر أرباحاً طائلة.