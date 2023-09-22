بالفيديو-ديانا حداد تعايد المملكة العربية السعودية بيومها الوطني

ميرنا وليد - بيروت - تقدمت الفنانة اللبنانية ديانا حداد بالمعايدة للمملكة العربية السعودية بعيدها الوطني الـ93 وذلك عبر مقطع فيديو ظهرت فيه ديانا بشكل مباشر مقدمة هذه المعايدة.

وقالت ديانا في الفيديو :"كل عام والمملكة العربية السعودية الغالية على قلوبنا بألف خير ، حكومة وقادة وشعباً وكل المقيمين على أرضها الطيبة بمناسبة اليوم الوطني ، يا رب الله يعيده عليكم بالخير والبركة والأمن والأمان والتطور والتقدم والفرح اللي بيلبقلكن وانشاء الله منشوفكن دائما بأعلى المراتب بحبكن كتير".

إشارة إلى أن صوفي كبرت وأصبحت شابة وقد نشرت ديانا صورة لها برفقتها في صفحتها الرسمية شاركتها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي وقد بدا واضحاً شبهها الكبير بوالدتها إذ ورثت ملامحها الناعمة عنها وعلقت ديانا على الصورة كاتبة :"صباح الخير مني ومن صوفي!" وتغزل المتابعون بصوفي و"أم صوفي" وتمنوا لهما حياة جميلة كلها فرح ومستقبلاً زاهراً كما استغل الجمهور هذه الفرصة لكي يطالب " برنسيسة الغناء العربي" بأعمال جديدة وقريباً على الساحة الفنية.



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