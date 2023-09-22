شبه كبير بين سكرة إبنة سارة الودعاني ووالدها في طفولتهما يثير ضجة - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - تحظى الفاشينيستا السعودية سارة الودعاني بمتابعة عددا كبير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك يحظى أولادها باهتمامهم، وقد جرى تداول صورة مركبة لابنتها سكرة ولوالدها حين كان في نفس عمرها بمرحلة الطفولة أظهرت الشبه الكبير والغريب في ملامحهما، إذ بدت سكرة وكأنها نسخة طبق الأصل من والدها إن في شكل الوجه أو العينين والأنف والفم والسمات الجسدية حتى.



ونالت الصورة حصة كبيرة من التفاعلات وعلامات الإعجاب من المتابعين وتعليقات بالجملة تشير إلى أن شبه سكرة بوالدها أكبر بكثير من والدتها.

وكانت الودعاني المتزوجة من رجل الأعمال والناشط السعودي عبد الوهاب السياف العنزي البكري، أثارت موجة جدل مؤخراً بعد إعلانها أنها تستعين بـ15 عاملة منزلية في بيتها وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج تلفزيوني، موضحة السبب بأنها شعرت بصدمة عندما فكرت في حجم متطلبات أطفالها الصغار سعد وسكرة، وكانت تسيطر عليها رغبة شديدة ألا تُقصر معهم في شيء أو تقصر في عملها وبيتها وزوجها.

وقالت "إنها قد خصصت 4 عاملات لرعاية ابنتها سكرة فقط، اثنتين يعملان خلال فترة الصباح واثنتين في المساء، وكذلك سعد. أضافت سارة الودعاني قائلة: "أحب عيالي على سنجة 10 ولا أريد رؤية فيهم غلطة وأريد لبسهم وحياتهم مرتبة على مدار 24 ساعة".