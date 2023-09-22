ميرنا وليد - بيروت - أبدت الممثلة المصرية نبيلة عبيد إعجابها الشديد بمسلسل "حدث بالفعل" في نهاية حكايته الأولى بعنوان "تحت الحزام" وبالتحديد بأداء الممثلة المصرية غادة عبد الرازق مهنئة إياها على إتقانها وإبداعها في دورها.

وشاركت عبيد صورة من البوستر السمي للمسلسل ظهرت عبد الرازق على غلافه وأرفقته بتعليق قالت فيه :"عمل درامي ممتاز.. ربنا يوفقك وتقدمي أعمال فنية أحلى وأجمل كمان".

وردت غادة عبد الرازق بالقول: "ربنا يخليك ليا يا نجمة مصر وشهادة ووسام أفخر بيه دائما منك يا ست الكل".

إشارة إلى ان مسلسل "حدث بالفعل" يتكوّن من حكايات منفصلة، وتتكون كل حكاية من 3 حلقات، وتدور أحداثه في إطار تشويقي عن الأمراض النفسية، وكيفية تأثيرها في حياة مصابيها، وعلى حياة المقربين منهم، ويشارك في بطولة المسلسل عدد من الممثلين، إضافة إلى غادة عبد الرازق نذكر منهم بسنت حاتم، وكريم عبد الخالق ومحمود عبدالمغني، والمسلسل من تأليف فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي.

أما أولى حكايات المسلسل والتي انتهت بطريقة مأساوية وحملت عنوان "تحت الحزام" فقد تناولت قصة حقيقية حدثت بالفعل في إحدى البلدان العربية، لأم تعمل طبيبة نفسية تُدعى علياء (غادة عبدالرازق)، تربطها علاقة قوية بابنها (خالد أنور)، وهي حالة حب امتلاك جنوني، لدرجة أنه عندما قرر ابنها الزواج، وحدد موعد زفافه على خطيبته أميرة (سلمى أبو ضيف)، تغيرت معاملة الابن لأمه، لتصاب بحالة من الذهول والصدمة، خاصة عندما أخبرها برغبته السفر مع خطيبته، بعد إتمام الزفاف، وهنا تقرر الأم التدخل.



كانت هذه تفاصيل خبر غادة عبد الرازق ترد على إشادة نبيلة عبيد بها :ربنا يخليكي يا نجمة مصر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.