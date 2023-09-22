أشرف زكي وصبا مبارك ودنيا سمير غانم في عزاء والدة دينا الشربيني

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على حضور عزاء والدة الفنانة دينا الشربيني والذي يقام مساء اليوم الجمعة بمسجد المشير بمنطقة التجمع الخامس.

وحضر من النجوم الفنان أشرف زكي، والفنانة روجينا، والفنانة صبا مبارك، الفنان محمد ثروت، الفنانة دنيا سمير غانم، الإعلامي رامي رضوان، الفنان محمد إمام، الفنانة ايه سماحة، الفنانة هنا الزاهد، الفنانة هاني رمزي.

وشيعت جنازة والدة الفنانة دينا الشربيني من مسجد المشير طنطاوي أمس الخميس وحرص عدد من الفنانين والإعلاميين على الحضور وتقديم واجب العزاء منهم الفنان أحمد السعدني، الفنان محمد ممدوح، الفنانة أمينة خليل، الفنان عمر السعيد، الفنانة ريهام عبد الغفور.

وأعلنت الفنانة دينا الشربيني أمس الخميس وفاة والدتها بعد 5 أشهر فقط من وفاة والدها، وحرص عدد من نجوم الفن على نعيها أبرزهم: يسرا، صبا مبارك، ياسمين صبري، تامر حسني، وآخرون.

يذكر أن آخر مشاركات دينا الشربيني كانت بفيلم "تاج" بطولة الفنان تامر حسني والذي عرض بموسم عيد الفطر الماضي وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.