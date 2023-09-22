شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى المرغنى يقدم تكريم أحمد رزق فى مهرجان الإسكندرية المسرحى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الفنان حمدي المرغني تكريم الفنان أحمد رزق، خلال افتتاح الدورة الـ13 من مهرجان الإسكندرية الدولي للمسرح "مسرح بلا إنتاج"، حيث تحمل الدورة اسمه، وعبّر المرغني عن سعادته بهذا الحدث وبتقديم تكريم صديقه الغالي عليه أحمد رزق.

ومن جانبه قال الفنان أحمد رزق: هناك العديد من الأشخاص لهم فضل لما وصلت له، والقدر لم يمهلهم ليحضروا تلك اللحظة، وعلى رأسهم والدي المخرج الكبير عبد المنعم رزق، المخرج السكندري الكبير عادل شاهين رحمة الله عليه، والمخرج ناجي أحمد ناجي رحمة الله عليه، وأستاذي الملحن حمدي رؤوف، وبشكر كل القائمين على المهرجان وتشرفت بحمل الدورة الـ13 اسمي.

وتحمل الدورة 13من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (مسرح بلا إنتاج) اسم الفنان أحمد رزق، ويرأسه الفنان إبراهيم الفرن، ويشارك بالمهرجان دول عربية وأجنبية بجانب مصر ومنها من: "فلسطين - إسبانيا - سلطنة عمان - المغرب - العراق - تونس - إيطاليا - الأردن - الكويت - الإمارات العربية المتحدة".

‏‎ويأتي هذا المهرجان فى إطار حرص وزارة الثقافة المصرية على تقديم أفعال فنية تتمارس مع الواقع وتتحاور مع فنانيه، وكذلك تسعى لتشجيع الشباب على الأفعال الثقافية الجادة التي تعني بتبادل الثقافات والاختلاط بين الشعوب عربيًا ودوليًا.

ويقام مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (مسرح بلا إنتاج) تحت رعاية وزارة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وبجهود تنظيمية من إدارة المهرجان وعلى رأسهم الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان، وتم تأسيسه عام 2008 على يد الرئيس الشرفي للمهرجان دكتور جمال ياقوت.

‏‎وسوف تقام فعاليات المهرجان على كبرى مسارح الإسكندرية وهي: مكتبة الإسكندرية، مركز الجيزويت الثقافي، مسرح ليسيه الحرية، مركز الإبداع، مسرح قصر ثقافة الأنفوشي.