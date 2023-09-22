شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس وكريم فهمى ومى عمر ومحمد سامى فى عزاء والدة دينا الشربينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم كل من النجوم ياسمين رئيس وكريم فهمى ومى عمر والمخرج محمد سامى وشيكو وشريف منير وأحمد خالد صالح واجب العزاء للنجمة دينا الشربينى فى وفاة والدتها بمسجد المشير طنطاوى.

وحضر العزاء كل من النجوم أشرف زكي، نقيب الممثلين، وروجينا ومحمد إمام وهانى رمزى ومايا دياب وإياد نصار وهنا الزاهد، واجب العزاء للنجمة دينا الشربينى فى وفاة والدتها، وذلك بمسجد المشير طنطاوى.

وشُيعت جنازة والدة دينا الشربينى من مسجد المشير طنطاوي، أمس الخميس، ودُفنت بمقابر الأسرة، وحرص عدد من الفنانين على الحضور لمواساة دينا منهم: أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد ممدوح، أشرف زكى، عمر السعيد، وريهام عبد الغفور، بجانب عدد كبير من الأسرة والأصدقاء، وظهرت دينا خلال العزاء في حالة من الانهيار.

ورحل والد دينا الشربينى عن عالمنا في شهر أبريل الماضى، وعُرض لدينا الشربينى مؤخراً فيلم "تاج" الذى شاركت في بطولته، إلى جانب تامر حسنى، عمرو عبد الجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داود، إسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، إحسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

وعرض لدينا الشربينى في موسم عيد الفطر الماضى فيلم "يوم 13" وشاركت في بطولته مع أحمد داود، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.