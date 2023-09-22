شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داود فى مصنع الكراسى بالحلقة الأولى من برنامج الكونتينر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجم أحمد داود الحلقة الأولى من برنامج الكونتينر بزيارة مصنع موبل للكراسى، للتعرف على أسرار تجهيز الخشب للخروج بكراسى بأعلى مستوى جودة ممكنة.

برنامج الكونتينر يعرض أسبوعياً يوم الجمعة والسبت الساعة 8 مساءً على قناة ON.

ويستعرض أحمد داود من خلال برنامج الكونتينر الثورة الصناعية التى أحدثتها مصر فى الخمس سنوات الماضية، ويزور مصانع مصر فى مختلف المحافظات ليرصد تطور صناعات النسيج، الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، صناعة الألومنيوم وغيرها.

كما يستعد النجم أحمد داود لتقديم فيلم سينمائى جديد بعنوان قاعة الأوركيد والفيلم بطولة ثنائية بين أحمد داود ومنة شلبي، تأليف وإخراج هبه يسري. ويعتبر ذلك هو العمل السينمائى الثانى الذى يجمع داود ومنة بعد تعاونهما فى فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن".

يأتى ذلك بعد فيلمه يوم 13 الذى حصد إيرادات اقتربت من 33 مليون جنيه مصري.

كما بدأ أحمد داود مؤخرا تصوير مسلسله بعنوان "زينهم" من إخراج يحيى إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد الملك.