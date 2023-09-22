شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف فايق يقدم "كلام في السيما" عن الموسيقى التصويرية بمركز الإبداع بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام المخرج أشرف فايق صالونه السينمائي "كلام فى السيما" عن الموسيقي التصويرية ومدى تأثيرها في صناعة الفيلم بحضور صناع السينما في مركز الابداع بالإسكندرية، ومنهم المخرج السينمائي عاطف شكري، والسينمائي سامي حلمي ووليد عنان ورئيسة المركز د. إيناس دياب.

صالون "كلام ف السيما" يقام بشكل شهر برعاية قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الفنان د. وليد قانوش، ودعم من وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وجدير بالذكر أن الموسيقى التصويرية أو الساوند تراك هي المعادل المسموع للمشهد السينمائي أو المسرحي أو التليفزيوني أو الإذاعي، وهي من العناصر الأساسية في صناعة الفيلم السينمائي أو المسرحية، وقد سبقت الموسيقى التصويرية على الحوار في الأفلام الصامتة في فجر صناعة السينما العالمية والتي أبرزها هي أفلام شارلي شابلن فنظراً لعدم توافر تقنية الصوت في ذلك الوقت، كان يتم التعبير عن المشاهد من خلال عرض الفيلم الصامت على الشاشة ويقوم الموسيقي أو عازف البيانو بعزف المقطوعات التي تناسب المشاهد المختلفة.



المخرج اشرف فايق



المخرج عاطف شكري والسينمائي سامي حلمي ود. ايناس دياب



المخرج عاطف شكري



جانب من الصالون



صالون كلام في السينما والموسيقي التصويرية