شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مختار يقدم ورشة تمثيل بمسرح الشمس كمنحة من وزارة الثقافة للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم مدرب التمثيل الفنان أحمد مختار ورشة إعداد الممثل بمسرح الشمس لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة برئاسة المخرج محمد متولي، ولاختيار الموهوبين في التمثيل للحصول على منحة وزارة الثقافة المصرية، ومدة الورشة 3 شهور، وتقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني .

المدرب والفنان أحمد مختار دائما يعرف التمثيل في بداية ورشه بأنه: تجسيد الواقع وليس نقد الواقع وهو تجسيد للحياة اليومية، وتجسيد أشخاص ومواقف، وهو فن نستخدم فيه الحركات والإيماءات وتوظيف كل حواس الإنسان، والتعبير بلغة الجسد كأداة لنقل المشاعر.

وجدير بالذكر أن الفنان أحمد مختار مخرج وممثل سينمائي ومسرحي ومذيع تلفزيوني، ومدرب لفنون الأداء ، كما أسس أكثر من فرقة ما زالت تعمل للآن وقام بإخراج العديد من الأعمال المسرحية، كما أخرج عدد من أفلام دينزني المدبلجة للعربية منها: (شركة المرعبين المتحدة ، حياة حشرة، مولان)، كما قام بأداء أدوار سينمائية في أفلام: "زوجة رجل مهم، المصير، ناصر 56"، وقام بالاشتراك في بطولة عدد من الأعمال المسرحية منها "هاملت، أوفيليا، الأستاذ، المؤلف، يا بهيه خبريني، كما أخرج أكثر من عمل مسرحي للجامعات المصرية وفاز أغلبها بأفضل عرض على مستوي الجامعات منها "مشعلوا الحرائق".