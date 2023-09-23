شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حكاية "ألفريدو" من مسلسل "55 مشكلة حب" قبل عرضه غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ قناة on غدًا الأحد عرض أولى حلقات حكاية "الفريدو" بطولة النجمة إلهام شاهين وأحمد فهمي، والذي يفتتح موسم "الأوف سيزون" على قنوات المتحدة.

العمل مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين.

حكاية "ألفريدو" مكونة من 10 حلقات، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.

كما تعاقدت الفنانة عائشة بن أحمد على بطولة الحكاية الثانية من مسلسل "55 مشكلة حب" وتحمل اسم "روحى فيك" وهو من تأليف محمد عثمان وإخراج عصام نصار، والمقرر بدء تصويرها خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة.