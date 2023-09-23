مهرجان القاهرة السينمائي يختار فيلم ظافر العابدين في آفاق السينما العربية

ميرنا وليد - بيروت - يشارك فيلم الممثل والمخرج التونسي ظافر العابدين "الى إبني" في مهرجان القاهرة السينمائي في مسابقة آفاق السينما العربية، هو الفيلم الثاني من اخراج العابدين بعد فيلمه غدوة.
تدور قصة الفيلم حول أب سعودي وابنه يعودان بعد فترة غياب طويلة خارج المملكة العربية السعودية، إنتهت بحادث اليم.
ويعود الممثل ظافر العابدين في رمضان 2024 في الجزء الثاني من مسلسل البحث عن علا الذي يقوم في بطولته الى جانب مواطنته هند صبري، وهو مسلسل مكون من 15 حلقة يتناول معاناة المرأة المتزوجة.
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