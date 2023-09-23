ميرنا وليد - بيروت - تحل اليوم الذكرى الاربعين لرحيل الفنانة المصرية المتحدرة من اصول شامية الراحلة فايزة أحمد، بدأت فايزة أحمد مشوارها في القاهرة عام 1955 عندما شاركت في فيلم "تمر حنة" الى جانب نعيمة عاكف ورشدي أباظة وغنت خلاله "يا مه القمر على الباب" وغيرها.
أبدعت في عدد من الاغنيات في الستينيات ثم غنت في السبعينات الاغاني الوطنية ومنها قاهرتي وشارع الأمل، مجاناً من أجل الوطن وعبرت بصدق عن حال الوطن فى تلك الفترة. تزوجت من الراحل محمد سلطان الذي لحن معظم اغانيها وهي من الروائع الكلاسيكية.
تبقى اغنيتها "ست الحبايب" من اروع الاغاني عن الام.
كانت هذه تفاصيل خبر أربعون عاماً على رحيل مغنية "ست الحبايب".. فايزة أحمد صوت إستثنائي في الغناء العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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