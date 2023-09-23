بالصورة - إيما واتسون تتألق بالأسود القصير خلال أسبوع الموضة في ميلان

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة البريطانية إيما واتسون خلال اسبوع الموضة في ميلان، في عرض ازياء علامة برادا التي تعتمدها سفيرة لأحد عطوراتها. ظهرت واتسون بفستان أسود قصير، تميز فستان واتسون القصير برقبة عالية كما ارتدت إكسسوارات بسيطة مع قطع سوداء متطابقة، مما جعل الفستان هو النقطة المحورية في مظهرها. ارتدت واتسون بابيللون اسود في شعرها وحذاءً بكعب مدبب من الأمام. وحملت بين ذراعيها حقيبة سوداء من علامة برادا لإكمال الزي.

وكانت ارتدت واتسون زيًا باللونين الأبيض والأسود عند وصولها إلى ميلانو لحضور العرض. وكانت تحمل أيضًا حقيبة برادا بيضاء. ​​​​​​​

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