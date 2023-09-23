عمر العبداللات يغني في أكبر مسارح أوهايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بعد النجاحات التي حققها الفنان عمر العبداللات، في حفلاته الفنية في الولايات المتحدة الأمريكية، التقى أمس بجمهوره في ولاية أوهايو على أكبر مسارحها.

وتجاوز عدد الحضور سعة المسرح، وقدم لهم مجموعة كبيرة من أغانيه العاطفية القديمة والجديدة، التي أشعل بها المسرح، ورددوا معه كلمات أغانيه، ووعد عمر عبداللات الجمهور الذي لم يستطع الحضور بتنظيم حفل آخر لهم قريبا.

الجدير بالذكر، بأن الجولة الفنية لـ عمر حققت نجاحاً كبيرا، إذ نفدت تذاكر جميع الحفلات قبل موعدها بعدة أيام.

ويترقب جمهوره في شيكاغو، حفله المرتقب الذي سيحييه مساء اليوم ضمن جولته الفنية.

في سياق آخر، يستعد الفنان عمر العبداللات لإحياء حفل فني غنائي ضخم، في مدينة العقبة بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة، وسيقام الحفل في ساحة الثورة العربية الكبرى.