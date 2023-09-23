بعد حديث يوسف فوزي عن مرضه وأزمته في الصلاة .. شيخ في الأزهر يعلق

ميرنا وليد - بيروت - بعد تصريح الممثل المصري يوسف فوزي عن مرضه الذي أصابه وه شلل الرعاش وعن رفضه العودة للتمثيل بسببه الذي قال فيه:"التمثيل عندي هواية من زمان وكان نفسي أمثل تاني بس ربنا ليه حكمة في اللي حصلي وأنا راضي بقضاء ربنا.

.. ومفيش باليد حيله والحمد لله على اللي أنا فيه وبقيت أخاف من بكرا". وأضاف: "أنا مش عارف أصلّي بسبب النسيان وبواجه مرضي الصعب بالرضى ومحدش بيسأل عليا غير حسين ومصطفى فهمي. بناتي الاتنين في كندا بسافر نزورهم أنا وزوجتي أكثر من مرة في السنة ولكن حالياً تذكرة الطيران بقت غالية عبارة عن رأس مال... وعمر ابني عنده 27 سنة بيعمل في المونتاج"، صرح الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، ذاكراً الحكم الشرعي لنسيان القرآن الكريم في أثناء الصلاة.

فقال الشيخ:"إن الله سبحانه وتعالى رفع الخطأ والنسيان عن أمة محمد- عليه الصلاة والسلام- حتى لو كان بينسى الصلاة نفسها مش القرآن ليس عليه شيء، بل هو أصبح ضيفًا على الله سبحانه وتعالى في أرضه. عليه ألا يحزن، وعليه أن يعرف أنه سيمنح أعلى أجر على هذه العبادة، النبي هو من بشر بذلك،الله ينادي على من ابتلي بالأمراض يوم القيامة ويقول، وعزتي وجلالي ما ابتلوتكم يا أهل البلاء لهوانكم علي، ولكن ابتلوتكم لأرفع درجتكم عندي".

وأشار رضا إلى أن المريض بمثل مرض فوزي يمكن أن يستعين بالمصحف ليقرأ منه خلال الصلاة.

كلام الشيخ جاء في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور" مع الإعلامية بسمة وهبة.