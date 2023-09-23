ميرنا وليد - بيروت - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهر الفنانة اللبنانية نجوى كرم في لقطة من حياتها الخاصة، حيث أنها كانت برفقة مجموعة من صديقاتها يجتمعن على طاولة عشاء في أحد المطاعم.
وكانت نجوى تصفق على وقع أغنيتها "أنا عم بمزح معك"، وكانت الاجواء مليئة بالفرح والغناء والتصفيق.
وينتظر جمهور نجوى دائماً الكثير من الفيديوهات عنها في حفلاتها وأعمالها ويهتم أيضاً بالفيديوهات التي تظهرها في حياتها الخاصة وذلك من شدة محبتهم لها.
كما ينتظر الجمهور إطلالات نجوى على المسرح حيث تتميز بأناقتها ورقيها.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو من حياة نجوى كرم الخاصة إلى العلن .. وهكذا خطفت الأنظار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.