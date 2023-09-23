فيديو من حياة نجوى كرم الخاصة إلى العلن .. وهكذا خطفت الأنظار

ميرنا وليد - بيروت - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهر الفنانة اللبنانية نجوى كرم في لقطة من حياتها الخاصة، حيث أنها كانت برفقة مجموعة من صديقاتها يجتمعن على طاولة عشاء في أحد المطاعم.



وكانت نجوى تصفق على وقع أغنيتها "أنا عم بمزح معك"، وكانت الاجواء مليئة بالفرح والغناء والتصفيق.

وينتظر جمهور نجوى دائماً الكثير من الفيديوهات عنها في حفلاتها وأعمالها ويهتم أيضاً بالفيديوهات التي تظهرها في حياتها الخاصة وذلك من شدة محبتهم لها.

كما ينتظر الجمهور إطلالات نجوى على المسرح حيث تتميز بأناقتها ورقيها.