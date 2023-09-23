فستان جورجينا رودريغيز القصير ووضعية جلوسها حديث المتابعين

ميرنا وليد - بيروت - نشرت عارضة الأزياء جورجينا رودريغز صوراً على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي تظهرها وهي على متن طائرة خاصة بإطلالة كاجوال حيث ارتدى فستاناً باللون الأبيض مع حذاء رياضي.
جورجينا لفتت الانظار بجمالها، وعلق المتابعون على قصر فستانها وطريقة جلوسها في الصور.
وكانت قد حظيت العباءة الجديدة التي ارتدتها جورجينا على تفاعل واسع وظهرت في مقطع فيديو خلال تسوقها في أحد المولات بالسعودية لشراء الحقائب الفاخرة في الرياض، بعباءة عربية باللون الفيروزي.
وارتدت جورجينا العباءة عدة مرات، بينها في حفل الاستقبال الذي أقيم لزوجها لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو لحظة انضمامه إلى نادي النصر السعودي.
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