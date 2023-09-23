شكرا لقرائتكم خبر عن عرض ثانٍ للفيلم اللبناني "لست لقيطًا" في مهرجان الغردقة لسينما الشباب.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دروته الأولى، العرض الثانى للفيلم اللبناني "لست لقيطًا"، ضمن مسابقة الأفلام الطويلة "المسابقة الرسمية"، اليوم السبت في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا.

وتدور أحداث الفيلم حول "صالح" الذي وُلد مسلوبًا حق العيش كمواطن لبناني عادي. قضى حياته منبوذًا بسبب تجاهل مجتمعه وخذلان نظام بيروقراطي. على الرغم من كل القسوة التي تواجهه في حياته، لا يزال لديه الرغبة في مساعدة الآخرين، مستمدًا قوته من إيمانه وحبه لمجتمعه. يتتبع الفيلم مشوار صالح بينما يتجول في ماضيه وحاضره ومستقبله.

وحصل "لست لقيطًا" على عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، بينما شارك في عدة مهرجانات دولية من بينها مهرجان الفيلم اللبناني في كندا، ومهرجان الفيلم اللبناني في أستراليا، ومهرجان اليريفان السينمائي الدولي في أرمينيا، ومهرجان الملاك المشرق السينمائي الدولي، ومهرجان أوراسيا السينمائي الدولي للفيلم الوثائقي.

الفيلم من تأليف وإخراج ماريا سواري، بطولة الأب مجدي علوي، جون بول سلامة، علي حسين فقيه، محمد علي، وإنتاج Né à beyrouth Films وAvanpost Media، وتصوير ماريوس باندورو.