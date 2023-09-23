شكرا لقرائتكم خبر عن عفاف راضى تنعى شقيقها المخرج منير راضى: اللهم اغفر له وارحمه وألهمنا الصبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة عفاف راضي أخيها المخرج منير راضي الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 80 عامًا، ومن المقرر تشييع جثمانه بعد صلاة الظهر من مسجد السلام بمدينة نصر.

وكتبت عفاف راضي عبر حسابها على "فيس بوك"، قائلة: "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، توفي إلى رحمة الله أخي الغالي المخرج/ منير راضي، اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نُزُله ووسع مُدخلهُ وأسكنه فسيح جنّاتك وألهِمنا جميعًا الصبر".



عفاف راضي

كما نعته أيضًا ابنتها مي كمال، التي كتبت عبر حسابها على "فيس بوك": "توفي إلى رحمة الله تعالي أبويا التاني وخالي المخرج/ منير راضي. ياريت تدعوا له من قلبكم وهكون شاكرة جدًا للي يقدر يكون موجود في صلاة الجنازة أو يدعي له بالرحمة، الصلاة ميعادها اليوم السبت بمسجد السلام بمدينة نصر عقب صلاة الظهر إن شاء الله".



مي كمال

يذكر أن الراحل ينتمى لعائلة راضى الفنية، والتى ساهمت فى إنتاج أفلام "العمر لحظة، أبناء الصمت، حائط البطولات"، كما عمل مساعد مخرج فى فيلم أبناء الصمت، أحد أوائل الأفلام التى تم تصويرها من مواقع الأحداث الحقيقية وعرضت بعد حرب أكتوبر مباشرة.

منير راضى نشأ فى أسرة فنية تضم عددا من صناع السينما والمسرح ومنهم المخرج محمد راضى، والفنان والمخرج السيد راضى، والمطربة الكبيرة عفاف راضى – وقد أصبح الراحل مخرجا فيما بعد وله عدد من الأفلام الشهيرة وصاحب فيلمين ضمن قائمة أفضل 100 فيلم فى تاريخ السينما المصرية وهما، زيارة السيد الرئيس، وأيام الغضب.