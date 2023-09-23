الارشيف / فن ومشاهير

بوسي تغني "دوبنا يا حبايبنا": أقرب أغنية لقلبي للفنانة العظيمة نجاة الصغيرة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعادت الفنانة بوسي نشر مقطع فيديو ظهرت خلاله تغني أغنية المطربة الكبيرة نجاة الصغيرة "دوبنا يا حبايبنا"، ضمن برنامج أنغام المعروض على قناة DMC وتقدمه النجمة أنغام.

وعلقت بوسي "مش قادرة أوصفلكوا كنت حاسة بإيه وأنا بغني اكتر أغنية بحبها وأقرب أغنية لقلبي للفنانة العظيمة نجاة الصغيرة، وقد إيه كنت مبسوطة أوي وأنا بغنيها وكان جوايا أحاسيس كتيرة أوي حب وفرح وشجن وحزن ووجع".

وتابعت "ملحوظة: أنا كنت أول مرة أغنيها في حياتي وقد إيه كنت مهتمة جدا إني أغنيها".

جدير بالذكر أن برنامج أنغام استضاف عدد كبير من نجوم الأغنية في مصر والعالم العربي، بينهم: مدحت صالح، صابر الرباعي، مي فاروق، ريهام عبدالحكيم، تامر عاشور، حميد الشاعري.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا