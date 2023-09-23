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"ترتدي العلم وتقبله".. أحلام تهنئ الشعب السعودي باليوم الوطني الـ 93

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة الكبيرة أحلام، التهنئة للشعب السعودي، بمناسبة احتفالات اليوم الوطني الـ 93.

ونشرت أحلام، صورا لها ظهرت خلالها وهي ترتدي علم وتقبله، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمين سمو الأمير بن عبد العزيز - حفظهما الله- وكل أصحاب السمو الملكي الأميرات والأمراء ولكافة الشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني السعودي".

وأَضافت: "ربي يعز السعودية اليوم الوطني 93 السعودي .. كل عام وبلادي السعودية بعزه ورفعه".

يذكر أن أحلام، أحيت مؤخرا حفلا غنائيا في جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 25 أغسطس الماضي على مسرح بنش مارك .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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