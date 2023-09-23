شكرا لقرائتكم خبر عن سلاف فواخرجى: لم أواجه أى عوائق فى مصر وأحب المغامرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة السورية سلاف فواخرجي عن أن اتجاهها إلى الإخراج في فيلم "رسائل الكرز" يأتي من منطلق حبها للإخراج وأيضًا حب المغامرة وخوض تجارب جديدة، وأنها تعلمت الكثير من هذه التجربة وخلقت لديها تجارب جديدة تريد أن تخوضها.

جاء ذلك خلال ندوة تكريم سلاف فواخرجي بمهرجان الغردقة لسينما الشباب، والتي أدارها الناقد خالد محمود وحضرها حسين فهمي ومحمود حميدة ومحمد الباسوسي رئيس المهرجان وغيرهم.

وآضافت سلاف فواخرجي أن دراسة الفنان وتجاربه الخاصة تؤثر بشكل كبير على اختياراته الفنية بشكل غير مقصود.

وحول عملها بالدراما المصرية، إن كل الوطن العربي يعرف الأفلام والمسلسلات المصرية، وهناك علاقة قوية بين مصر وسوريا، وأنها منذ مجيئها إلى مصر لاقت قبولاً واستحسانًا كبيرًا من الجمهور وأيضًا الفنانين المصريين، ؤانها تشعر بانتمائها الشديد إلى الفن والاستوديوهات المصرية، وأنها لم تواجه أي عوائق في عملها بمصر.

أما عن عملها بفيلم "حليم" مع الراحل أحمد زكي، قالت إنها لم تقابل النجم المصري ضمن أحداث العمل، ومشاهدها كانت مع ابنه هيثم زكي، ويكفيها أنه آشاد بها في إحدى المرات.