شكرا لقرائتكم خبر عن منير راضى.. رحيل أحد أهم صناع أفلام حرب أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزامنًا مع اقتراب الاحتفال بمرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد رحل عن عالمنا منذ قليل المخرج الكبير منير راضى أحد كبار المخرجين وأحد صناع الأفلام التى تحدثت عن حرب نصر أكتوبر .

منير راضى الذى ولد عام 1943 ونشأ فى أسرة فنية تضم عددًا من صناع السينما والمسرح ومنهم المخرج محمد راضى، والفنان والمخرج السيد راضى، والمطربة الكبيرة عفاف راضى، وشارك فى صناعة أهم الأفلام التى جسدت أحداث الحرب ومنها: "العمر لحظة، أبناء الصمت، حائط البطولات"، كما عمل مساعد مخرج فى فيلم أبناء الصمت، أحد أوائل الأفلام التى تم عرضها بعد حرب أكتوبر مباشرة، وتم تصويرها من مواقع الأحداث الحقيقية.

وفى حوار خاص لـ"الخليج 365" تحدث المخرج منير راضى قبل رحيله عن كواليس العمل فى هذه الأفلام التى رسخت فى أذهان أجيال متعاقبة ونقلت أحداث الحرب وتم تصويرها أثناء حرب أكتوبر أو بعدها مباشرة لتنقل صورًا حقيقية وواقعية لما تم على أرض المعركة.

وحكى المخرج منير راضى لـ"الخليج 365" كواليس تصوير مشاهد الحرب فى فيلم أبناء الصمت قائلاً: "طلعنا الجبهة ومعنا 12 مصورًا، وذلك بعد شهرين فقط من انتهاء حرب أكتوبر، وصورنا 90% من كل المشاهد التى تعرض للحرب حتى الآن، وكانت كل المادة الخاصة بالمعارك الحربية مشاهد حقيقية اتصورت لايف".

وتابع: "الجيش وقتها أعطانا كل التسهيلات، وصورنا كل جزء فى الجبهة، والقوات المسلحة عملت لنا العبور من جديد من أول الطيران وحتى عبور الزوارق للقناة".

وأردف المخرج الكبير: "كنت سعيد واحنا بنصور مشاهد العبور لأنها كانت مؤثرة جدًا، وكنا بنصور منذ الصباح الباكر وحتى آخر الليل، وتعرضنا لمواقف مرعبة".

والمخرج الراحل منير راضى له عدد من الأفلام الشهيرة وصاحب فيلمين ضمن قائمة أفضل 100 فيلم فى تاريخ السينما المصرية وهما، زيارة السيد الرئيس، وأيام الغضب.