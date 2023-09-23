شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مهرجان سماع تحت شعار "رسالة سلام لكل العالم" بحضور جماهيري كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت فعاليات مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية فى دورته السادسة عشرة الذي يترأسه الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان على مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر بحضور جماهيري كبير، ويستمر حتى 28 سبتمبر من نفس الشهر، وذلك بحضور د. وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية وقطاع الفنون التشكيلية وسفراء بعض الدول المشاركة والإعلاميين والصحفيين، وقامت القناة الثقافية بنقل حفل الافتتاح على الهواء مباشرة، وقدمت الحفل فيروز عبد الفتاح.

يقام المهرجان برعاية مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ودعم نيفين الكيلاني وزير الثقافة متمثلة فى قطاعاتها المختلفة وبالتعاون مع وزاراة الاّثار والسياحة والهيئة العامة للتنشيط ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب، يقام المهرجان تحت شعار(رسالة سلام لكل العالم).

بدأ الفنان انتصار كلمته بالترحيب بالدكتور وليد قانوش الذي حضر نيابة عن د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة ، مشيرا بأن 16 عاما مروا على تأسيس المهرجان الذي وضع فلسفته ومنهج خاص بمركز قبة الغورى منذ عام 2007 كمشروع ثقافي وفني دولي وخرج منها أهم فرق فن السماع ورسالة سلام وليالي المقامات الروحية وأحياء فنون القاهرة التاريخية وصولا إلى مهرجان سماع الذي أصبح له مكانة دولية جماهيرية كبيرة وهي رسالة سلام الى العالم تعبر عن شخصية مصر المتفردة بعمقها الثقافى والحضاري، مضيفا بأن المهرجان يشارك فيه ٣٠ فرقة من مختلف الثقافات وضيف شرف المهرجان الكونغوبرازفيل وهي من أهم الفرق العالمية، وفى نهاية كلمته توجه بالشكر لكل من ساهم في تحقيق هذا الحلم الجميل.

وفى نهاية الحفل رفع الجمهور كشافات الموبايلات و التراقص مع الفرق المشاركة، كما رفع الفنان انتصار لافتة رسالة سلام الى العالم وعلم مصر لتؤكد على احتضان مصر لكافة الأديان بغض النظر عن اللون أو العرق أو الدين ، كما أهدت دولة الجزائر برواز كبير به صورة الفنان انتصار عبد الفتاح للفنان انتصار.

ومن أماكن عروض المهرجان مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر ، وقبة الغورى وبيت السنارى.



































