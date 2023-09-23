شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف فايق وحسين بكر وعائلة راضى فى جنازة الراحل منير راضى ودفنه بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضرت أسرة المخرج الكبير الراحل منير راضي تشييع جنازته مع عدد من صناع السينما، فمن أسرته شقيقه مدير التصوير مجدي راضي، وابن شقيقه المخرج إيهاب راضي نجل الراحل محمد راضي، والمخرجة حنان راضي، والمخرج محمد مصطفى، ومدير التصوير سمير جبر، ود. حسين بكر مدير التصوير وأحد تلامذته المقربين، وشيعت منذ قليل جنازته ودفن بمدافن مدينة نصر.

وكانت شقيقته الفنانة الكبيرة عفاف راضي نعته من خلال حسابها على "فيس بوك"، حيث كتبت: "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، توفي إلى رحمة الله أخي الغالي المخرج منير راضي، اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نُزُله ووسع مُدخلهُ وأسكنه فسيح جنّاتك وألهِمنا جميعًا الصبر".

يذكر أن الراحل ينتمى لعائلة راضى الفنية، والتى ساهمت فى إنتاج أفلام "العمر لحظة، أبناء الصمت، حائط البطولات"، كما عمل مساعد مخرج فى فيلم أبناء الصمت، أحد أوائل الأفلام التى تم تصويرها من مواقع الأحداث الحقيقية وعرضت بعد حرب أكتوبر مباشرة.

منير راضى نشأ فى أسرة فنية تضم عددا من صناع السينما والمسرح ومنهم المخرج محمد راضى، والفنان والمخرج السيد راضى، والمطربة الكبيرة عفاف راضى – وقد أصبح الراحل مخرجا فيما بعد وله عدد من الأفلام الشهيرة وصاحب فيلمين ضمن قائمة أفضل 100 فيلم فى تاريخ السينما المصرية وهما، زيارة السيد الرئيس، وأيام الغضب.















