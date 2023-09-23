شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان أحمد عصام عضو فريق مسرحية "تشارلى".. ومحمد فهيم ينعيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان محمد فهيم، عن وفاة الفنان الشاب أحمد عصام أحد أعضاء فريق مسرحية تشارلى، حيث كتب عبر حسابه على موقع "فيس بوك" قائلاً: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون أحمد عصام أحد أعضاء فريق مسرحية تشارلي، الله يرحمك حبيبي، كنا لسه بنعرض سوا إمبارح، صلاة الجنازة اليوم بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر وأسألكم الدعاء له بالمغفرة والرحمة".





عرض "تشارلي" عن حياة أحد أهم آباء السينما في العالم، بطولة محمد فهيم في دور "تشارلي شابلن"، نور قدري، أيمن الشيوي، داليا الجندي، المطرب هاني مصطفى، روان الغاب، بالإضافة إلى خمسين فنانا من الممثلين الشباب والراقصين، ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي، وتصميم الاستعراضات لعمرو باتريك، وملابس ريم العدل، وديكور حازم شبل، وإكسسوارات الدكتور محمد سعد، وهي من إنتاج سي سينما.

وتتناول المسرحية حياة الممثل البريطاني الأصل تشارلي شابلن (1889-1977)، أيقونة السينما الصامته، حيث أصبح "تشابلن" أيقونة في جميع أنحاء العالم من خلال شخصيته الشهيرة "المتشرد، الصعلوك أو المتسَكِّع"، ويعتبر من الشخصيات الأبرز في تاريخ صناعة السينما. امتدت حياته المهنية لأكثر من 75 سنة، من بداية طفولته في العصر الفيكتوري وحتى قبل وفاته بسنة، شملت التملق والجدل.

وتحاكي مسرحية "تشارلي شابلن"، جوانب إنسانية من حياة أسطورة السينما الصامتة، من خلال الغناء والاستعراضات، بالإضافة إلى عرض أبرز أفلامه التي ساهمت في خلق جماهيريته وشعبيته الجارفة.