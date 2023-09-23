شكرا لقرائتكم خبر عن 3 فنانين جسدوا شخصية محمد حسنين هيكل في السينما والدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الذكرى الـ 100 على ميلاد أشهر الصحفيين المصريين والعرب محمد حسنين هيكل، الذي ولد في مثل هذا اليوم 23 سبتمبر عام 1923، وعاش حياة مليئة بالإنجازات في مجال الصحافة والتليفزيون، كما كان له دور مؤثر وأساسي في الحياة السياسة في ذلك الوقت، فضلاً عن مؤلفاته العديدة.

فيلم "أيام السادات"

وعلى الرغم من أنه ليس هناك عمل فني كامل يتحدث عن هيكل ومسيرته الطويلة، إلا أن هناك أعمال فنية تطرقت إلى حياته، سواء في السينما والدراما، كان أولها فيلم "أيام السادات"، الذي أنتج عام 2001، إذ جسد الفنان مخلص البحيري دور "هيكل"، ولكنه لم يكن له مشاهد كثيرة في العمل، والعمل سيناريو وحوار أحمد بهجت، وإخراج محمد خان.



أيام السادات

مسلسل "ناصر"

ومن الأعمال البارزة التي ظهرت فيها شخصية "هيكل" جلية مسلسل "ناصر"، إذ جسد دوره الفنان "شريف حلمى"، وسلط العمل الضوء على العلاقة الإنسانية التي جمعت بين هيكل والزعيم الراحل جمال عبد الناصر، العمل من تأليف يسري الجندى، وإخراج باسل الخطيب.



مسلسل ناصر

مسلسل "صديق العمر"

وفي عام 2014 ظهرت شخصية هيكل في مسلسل "صديق العمر"، والذي أدى دوره وقتها الفنان صبرى فواز، ويعد مسلسل "صديق العمر" أكثر الأعمال الفنية التى قدمت المساحة الأكبر من شخصية الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل وعلاقته بالرئيس جمال عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر، وهو من تأليف محمد ناير، وممدوح الليثي، وإخراج عثمان أبو لبن.