كيف كانت الأجواء بين جو جوناس وصوفي تيرنر قبل دعوة الأخيرة؟

ميرنا وليد - بيروت - قبل أيام من رفع الممثلة البريطانية صوفي تيرنر دعوى قضائية ضد زوجها المنفصل عنها الفنان العالمي جو جوناس، شوهد الزوجان يتناولان العشاء مع أطفالهما في مدينة نيويورك.



وفي يوم الاثنين، اصطحب جو وصوفي ابنتهما الكبرى ويلا وابنتهما الصغرى التي لا نعرف اسمها إلى "Momofuku Noodle Bar Uptown".

وجاءت نزهتهم بعد ما يقرب من أسبوعين من تقديم الفنان لأول مرة بطلب الطلاق. في ذلك الوقت، أشاروا إليه على أنه انقسام ودي في بيان مشترك.

وبعد أيام من تناول الوجبة، رفعت صوفي دعوى قضائية ضد جو وطلبت منه أن تتمكن من العودة مع إبنتيها إلى إنغلترا، مما دفع فريقه القانوني إلى الرد.

فهل كانت هناك علامات تشير إلى حدوث خطأ ما عندما خرجا لتناول طعام الغداء معًا؟ مصدر يتحدث الآن، إذ تحدث مصدر شهدهما معًا، وقال على الرغم من أنهما لم يتمكنا من الإبلاغ مع من كانت البينتين عند وصولهما أو إذا كانا قد فعلوا ذلك معًا، إلا أن المنفذ أشار إلى أنه لم يكن هناك "أي علامات دراماتيكية".

وتم وصف جو وصوفي بأنهما وديان، ولم يتضح على الفور متى تغير الجو بينهما. وفي بيان الفريق القانوني لجو، زُعم أن محادثاتهم انهارت "في أقل من 24 ساعة" بعد مناقشة جرت في 17 سبتمبر/أيلول. كان من الممكن أن يكون ذلك في وقت قريب من تناول طعام الغداء.