وفاة 800 شخص من اقارب حميد الشاعري في إعصار ليبيا !

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل الليبي المصري حميد الشاعري، عبر حسابه ، ان الإعصار "دانيال" المدمر الذي ضرب ليبيا مؤخرا، اودى بحياة 800 شخص من قبيلته .



وجاء في المنشور الذي تفاعل معه الجمهور بكثرة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، نعزي أنفسنا، ونعزي أهل درنة، ونعزي قبيلة الشاعري، بوفاة أكثر من 800 شخص من أبناء القبيلة في درنة، نحتسبهم عند الله شهداء".

و حميد الشاعري، مغنٍّ وموسيقار، من مواليد 1961، في بنغازي في ليبيا، ولد لأب ليبي و أم مصرية، و يحمل الجنسيتين المصرية و الليبية.

