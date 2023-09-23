وفاة 800 شخص من اقارب حميد الشاعري في إعصار ليبيا !

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ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل الليبي المصري حميد الشاعري، عبر حسابه ، ان الإعصار "دانيال" المدمر الذي ضرب ليبيا مؤخرا، اودى بحياة 800 شخص من قبيلته .
وجاء في المنشور الذي تفاعل معه الجمهور بكثرة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، نعزي أنفسنا، ونعزي أهل درنة، ونعزي قبيلة الشاعري، بوفاة أكثر من 800 شخص من أبناء القبيلة في درنة، نحتسبهم عند الله شهداء".
و حميد الشاعري، مغنٍّ وموسيقار، من مواليد 1961، في بنغازي في ليبيا، ولد لأب ليبي و أم مصرية، و يحمل الجنسيتين المصرية و الليبية.
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