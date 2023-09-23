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هكذا هنأ محمد رمضان الشعب السعودي باليوم الوطني الـ 93

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

هنأ النجم محمد رمضان، الشعب السعودي، بمناسبة احتفالات اليوم الوطني الـ 93.

ونشر رمضان، مقطع فيديو يحمل أجواء من الاحتفال باليوم الوطني السعودي، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "كل عام والمملكة العربية ملكا وولي عهدا وشعبا بخير ورخاء واستقرار بمناسبة العيد الوطني السعودي الثالث والتسعون".

على جانب آخر، حرص محمد رمضان، على التواجد بمباراة النصر السعودي وأهلي جدة ضمن الجولة السابعة للدوري السعودي للمحترفين مساء أمس الجمعة.

وظهر "رمضان" بالمقصورة الرئيسية وهو يتابع المباراة التي شهدت أجواء من الاحتفالات باليوم الوطني السعودي.

وفاز "رمضان" مؤخرًا بجائزة "أفضل ممثل عربي" عن مسلسل "جعفر العمدة" بحفل "موركس دور" الذي أقيم في لبنان وسط حضور عدد ضخم من أبرز نجوم الفن والغناء بالوطن العربي.

وعرض لمحمد رمضان مؤخرًا بالسينمات فيلم "ع الزيرو" وشاركه في بطولته الفنانة نيللي كريم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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