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وليد توفيق يهنئ المملكة العربية السعودية بعيدها الوطني الـ93

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قدم المطرب الكبير وليد توفيق التهنئة إلى المملكة العربية حكومة وشعبا، بمناسبة الاحتفال بعيدها الوطني الـ93.

ونشرت الصفحة الرسمية لبرنامج عرب وود عبر "انستجرام" رسالة صوتية، قال فيها "من قلبي المحب للمملكة العربية السعودية الحبيبة حكومة وشعبا، كل التهاني بمناسبة العيد الوطني الـ 93، في هذه المناسبة التاريخية أتقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير ، حفظهما الله، ولأهل المملكة الأحباء بخالص المحبة والأمنيات بالمزيد والمزيد من الأمن والاستقرار في مسيرة التقدم والازدهار والرخاء".

جدير بالذكر أن وليد توفيق أحيا مؤخرًا حفلا في مصر، ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، كما قامت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل بتكريمه.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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