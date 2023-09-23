لطيفة تهنئ السعودية باليوم الوطني: كل سنة ومملكتنا الغالية بألف خير وأمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

هنأت المطربة التونسية لطيفة، المملكة العربية السعودية بيومها الوطني الـ93، والموافق اليوم السبت 23 سبتمبر.

وقالت لطيفة في رسالة صوتية نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": "كل سنة وممكلتنا الغالية المملكة العربية السعودية بألف خير وأمان وازدهار ونجاح، ورايتها مرفوعة دايما يا رب قيادة وشعبا وأرضا، الله يحميكي يا المملكة، مين ما يحب المملكة كل سنة وأنتم طيبين، وكل سنة واحنا طيبين بالمملكة العربية السعودية".

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئة المملكة باليوم الوطني، عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وفي رسائل صوتية لبرنامج عرب وود، وبينهم: أحلام، وليد توفيق.