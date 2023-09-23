أحمد العوضي من كواليس ”الإسكندراني” في أحدث ظهور له

شارك الفنان أحمد العوضي، جمهوره بصورة جديدة له من كواليس فيلمه الجديد الذي يقوم ببطولته ويحمل اسم 'الإسكندراني'، والمنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ونشر العوضي الصورة عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وظهر خلالها بالشخصية التي يقدمها في فيلم 'الإسكندراني'، حيث ظهر بجسم مفتول العضلات، وبتصفيفة وقصة شعر جديدة.

وكان قد كشف الفنان أحمد العوضي قبل ذلك عن تفاصيل شخصيته التي يقدمها في فيلم 'الإسكندراني'، موضحا أنه يقدم دور شخص من مدينة الإسكندرية لأول مرة، لافتا إلى أن الفيلم به العديد من مشاهد الأكشن الممتعة.

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