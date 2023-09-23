المخرج خالد يوسف يكشف عن رأيه في أحمد العوضي

تحدث المخرج خالد يوسف عن رأيه بالفنان أحمد العوضي، و تعاقده لفيلم الإسكندراني مع أحمد العوضي.

جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج Arabwood، فقال المخرج خالد يوسف :"أحمد العوضي بطل و نجم تلفزيوني و ينقصه فقط أن يتقدم علي شاشة السينما".

وتابع خالد يوسف ، قائلاً:"حابب أقدم العوضي في السينما لأني مؤمن أن موهبته و شكله و مواصفاته ممكن تعمل بطل سينما مهم".

أبطال فيلم "الإسكندرانى":

الفيلم من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك فى بطولته النجم أحمد العوضى، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف.

يذكر أن أخر أعمال خالد يوسف ، مسلسل "سره الباتع" الذي كان ضمن السباق الرمضاني الماضي ٢٠٢٣ ، وكان من بطولة بطولة أحمد السعدني، خالد الصاوي، حسين فهمي، هالة صدقي، أحمد عبد العزيز، أحمد فهمي، ريم مصطفى، هدى المفتي، حنان مطاوع، شريف حافظ، أشرف زكي، شريف الدسوقي، كريم فهمي، بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، محمود قابيل، ميدو عادل، خالد أنور، خالد سرحان، منة فضالي، نجلاء بدر، أحمد وفيق، مأخوذ عن قصة قصيرة للأديب الراحل يوسف إدريس، تأليف وإخراج خالد يوسف.

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