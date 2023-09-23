لطفي لبيب يعلن عن ورش الدورة السادسة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

كشف الفنان القدير لطفي لبيب خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم لإعلان تفاصيل الدورة السادسة لمهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، عن الورش التي ستقام خلال فعاليات المهرجان، حيث قال: يقدم الصحفي المصري جمال عبد الناصر ورشة تدريبية عن موضوع التغطية الصحفية للمهرجانات الفنية.

وتابع: كما تقدم الفنانة اللبنانية مروة قرعوني ورشة العلاج بالفن، ويقدم الفنان الأرجنتيني ريسار موسكا ورشة تدريبية عن لغة الجسد في المسرح.

والجدير بالذكر أن الدورة السادسة من المهرجان يشارك بها عدة دول من جميع أنحاء العالم ومنها ايطاليا، والأرجنتين، وألمانيا، وسلطنة عمان، وتونس، والجزائر، والعراق ، والسودان، چورچيا، وفرنسا، والمكسيك، وأوكرانيا، والمغرب، فلسطين.

بالإضافة إلى منصة الحكواتي و منصة الشاشة التي سيعلن عن تفاصيلها في المؤتمر، كما سيعلن عن مجموعة من الورش التي تتميز هذا العام بالتنوع والاختلاف ويقدمها عدد من الأجانب والعرب والمصريين.

مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما تنطلق دورته السادسة في الفترة من 1 وحتي 5 أكتوبر القادم، ويرأسه المخرج الدكتور أسامة رؤوف، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني.

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