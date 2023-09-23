توفي شقيقه في حادث وشارك في "أبوعمر المصري" .. معلومات عن الفنان الشاب أحمد عصام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

فوجئ متابعو الفنان الشاب أحمد عصام بإعلان خبر وفاته صباح اليوم السبت من قبل عدد من الفنانين والذي نعوه بكلمات مؤثرة عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، منهم الفنان محمد فيهم والفنان عادل شعبان.

وقام "فهيم" بنشر صورة للفنان الشاب أحمد عصام عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أحمد عصام أحد أعضاء فريق مسرحية تشارلي الله يرحمك يا حبيبي كنا لسه بنعرض سوا امبارح".

إلى جانب الفنان عادل شعبان الذي قام بنشر صورة لهما معًا بفترة طفولته عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، ونعاه قائلًا: "لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله، بمزيد من الأسى والحزن أنعي وفاة الفنان الشاب أحمد عصام الذي توفي إلى رحمة الله إثر حادث أليم أثناء عودته من المسرح ليلحق بأخيه الذي توفي منذ سنوات قليلة في حادث أليم أيضًا أثناء ذهابه للمسرح، أحمد كان أصغر وأشطر ممثل وبطل مسرحية عبور وانتصار".

وإليكم 10 معلومات عن الفنان الشاب أحمد عصام:

1- من مواليد 4 نوفمبر 2003.

2- كانت بدايته بالعرض المسرحي "بدر البدور والبير المسحور" عام 2013 وكانت بمثابة شهادة ميلاده الفنية لدى الجمهور.

3- درس في معهد الباليه.

4- شارك النجم أحمد السقا بطولة فيلم "من 30 سنة" عام 2016.

5- العرض المسرحي "عبور وانتصار" عام 2017 كان بمثابة انطلاقته الحقيقية في المسرح ولفت الأنظار لموهبته.

6- شارك الفنان أحمد أمين بطولة مسلسل "الوصية" عام 2018.

7- شارك مع النجم أحمد عز في مسلسل "أبو عمر المصري" والذي عرض بموسم دراما رمضان عام 2018.

8- توفي شقيقه في حادث سير مؤلم منذ سنوات.

9- والدته تعمل بالمسرح القومي للطفل.

10- كان أحد أعضاء مسرحية "تشارلي" والتي قام ببطولتها الفنان محمد فهيم وعرضت مؤخرًا ما بين مصر والمملكة العربية السعودية.