ريم العدل تنعى الفنان الشاب أحمد عصام: "اخدت قلبي معاك . هتوحشني أوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نعت مصممة الأزياء ريم العدل، الفنان الشاب أحمد عصام الذي وافته المنية صباح اليوم السبت إثر تعرضه لحادث سير أليم، وكشف عن الوفاة الفنان محمد فهيم عبر حسابه على انستجرام.

ونشرت "ريم" صورا جمعتها بالفنان الشاب أحمد عصام عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، وعلقت: "اخدت قلبي معاك يا حبيب قلب أمك، ربنا يرحمك ويغفرلك ويثبتك عند السؤال ويجعلك من أهل الجنة يا حبيب قلبي، هتوحشني قوي ربنا يرحمك ويصبرني على فراقك يا حبيبي".

وحرص الفنان محمد فهيم على نعيه قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون أحمد عصام أحد أعضاء فريق مسرحية تشارلي، الله يرحمك يا حبيبي كنا لسه سوا امبارح".

أحمد عصام من مواليد نوفمبر 2003، كانت بدايته بالعرض المسرحي "بدر البدور والبير المسحور" عام 2013، شارك النجم أحمد السقا بطولة فيلم "من 30 سنة" عام 2016، كان العرض المسرحي "عبور وانتصار" عام 2017 بمثابة انطلاقته الحقيقية بالمسرح، شارك الفنان أحمد أمين بطولة مسلسل "الوصية" عام 2018، كان أحد أعضاء مسرحية "تشارلي" والتي تم عرضها مؤخرًا ما بين مصر والمملكة العربية السعودية.