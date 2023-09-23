هاني لاشين ينعى المخرج منير راضي



محمد اسماعيل - القاهرة - نعى المخرج هاني لاشين المخرج منير راضي والذي وافته المنية اليوم السبت عن عمر ناهز الـ 80 عامًا.

ونشر "لاشين" بوست عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" ونعاه قائلًا: "وداعًا المخرج الصديق منير راضي".

وشُيع جثمان المخرج منير راضي ظهر اليوم السبت من مسجد السلام بمدينة نصر، بحضور عائلته وأقاربه ومحبيه الذين ودعوه لمثواه الأخير.

وشهدت مراسم تشييع جنازة منير راضي، غياب نجوم الفن عن حضور الجنازة والمشاركة في تشييع جثمان الراحل.

ونعت الفنانة عفاف راضي، شقيقها ، عبر حسابها على "فيسبوك"، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله أخي الغالي المخرج/ منير راضي، اللهم أغفر له وأرحمه وأكرم نزله ووسع مدخله وأسكنه فسيح جناتك وألهِمنا جميعا الصبر".

المخرج منير راضي من مواليد 1943، وحاصل على دبلوم المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1986.

عمل مساعدا للإخراج لإبن عمه المخرج محمد راضي في ثلاثة من أفلام هم "أبناء الصمت، والمقيدون إلى الخلف، والحاجز".

كما عمل في الإنتاج المسرحي وأنتج عدة مسرحيات منها "الملك لير، وتاجر البندقية، وهاملت"، كما أنتج مسلسلي "البخلاء" ، و "بيت الدمية"، وأول عمل سينمائي أخرجه كان فيلم "أيام الغضب" عام 1989.