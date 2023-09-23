"صفصف بقت عروسة مولد".. هالة صدقي تحتفل بالمولد النبوي على طريقتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنان هالة صدقي عن تحويل شخصيتها "صفصف" من مسلسل "جعفر العمدة" لـ "عروسة مولد" وذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

ونشرت "هالة" مقطع فيديو أوضحت خلاله استغلال شخصية "صفصف" مؤخرًا وتحويلها لـ "عروسة مولد" احتفالًا بذكرى المولد النبوي الشريف.

وعلقت "هالة صدقي" قائلة: "صفصف بقت عروسة المولد، اعمل ايه معلش، كل سنة وانتوا طيبين المهم تكونوا مبسوطين، عايزة عروسة طيب، يا حلاوتي بالحمصية واحلى تعليق نفتح العلبة نلاقي صورة عبد الجواد".

ولاقى الخبر وتعليق هالة اعجاب وتهنئة متابعيها قائلين: "النجاح الجماهيري والشخصية المحبوبة بتبان بالأسواق الشعبية مبروك وعلى فكرة كل الفئات بتحب صفصف وبتحبك، يا لولو بقيتي علامة تجارية، عسل يا ملكة ومنورة الدنيا، المفروض يبقي ليكي نسبة من البيع".

وحلت هالة صدقي مؤخراً ضيفة على برنامج "ضيفي" تقديم الإعلامي معتز الدمرداش ويعرض على قناة "الشرق"، وكشفت خلاله عن نجاح دورها مؤخراً بمسلسل "جعفر العمدة" والذي تم عرضه بموسم دراما رمضان الماضي إلى جانب مشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة، كما تحدثت عن قيامها بزرع بـصل بالمزرعة خاصتها وعن بيعه قائلة "أنا ببيع بصل دلوقتي زرعت في المزرعة اللي أنا فيها بصل وببيعه والمزارعين مجوش اليومين اللي فاتوا نزلت أنا شيلت البصل ايه المشكلة، عمر الشغل ما كان عيب، العيب أنك تحتاج".

يذكر أن هالة صدقي تم تكريمها مؤخرًا بجائزة "أفضل ممثلة عربية" عن دورها بمسلسل "جعفر العمدة" وذلك بحفل توزيع جوائز الموركس ديور والذي أقيم في لبنان وسط حضور عدد ضخم من أبرز نجوم الفن والغناء في مصر والوطن العربي.