دينا الشربيني فرضت سياجًا أمنيًا ومنعت التصوير في عزاء والدتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أقيم مساء أمس عزاء والدة الفنانة دينا الشربيني في مسجد المشير طنطاوي بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

وفي تصرف غريب من دينا فرضت حول مكان العزاء سياجاً أمنياً مشدداً لمنع تصوير الفنانين الذين حضروا لتقديم واجب العزاء في سابقة هي الأولى في مثل تلك المناسبات، واستطاعت بالفعل منع تصوير المعزين في والدتها.

وجاء على رأس قائمة الفنانين الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء كل من: محمد عادل إمام، ومي عمر، وشريف منير، كريم فهمي، وشريف سلامة، وريهام عبد الغفور، وشيكو، وهشام ماجد، وأحمد خالد صالح”.

وكانت جنازة والدة دينا الشربيني قد شُيعت من مسجد المشير يوم الخميس، وحضر الجنازة مجموعة من الفنانين الذين حرصوا على الوقوف معها في هذه الأزمة، ومساندتها لحظة تشييع جثمان والدتها، كان من أبرز الفنان أحمد السعدني، أمينة خليل، ريهام عبد الغفور، وآخرون.

وفقدت دينا الشربيني، والدها في شهر نيسان (إبريل) الماضي، ولم تفق الفنانة من الأزمة، حتى صُدمت بوفاة والدتها، بعد خمسة أشهر فقط من رحيل والدها.