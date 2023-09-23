شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جمعة عن الممثل الراحل أحمد عصام: لعب دور ابن عم ضياء فى "الوصية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الفنان محمد جمعة، الممثل الشاب أحمد عصام، الذى توفي فى الساعات الأولى من صباح اليوم، وكان قد أدى دور ابن عم ضياء فى مسلسل الوصية.

وكتب محمد جمعة على صفحته على "فيس بوك": "أحمد عصام الشاب الجميل اللي مثل دور ابن عم ضياء في مسلسل الوصية.. توفي إلى رحمة الله.. نسالكم الدعاء".

وتوفي الفنان الشاب أحمد عصام أحد أعضاء فريق مسرحية تشارلى التي تعرض الآن، وأقيمت صلاة الجنازة اليوم بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر.

عرض "تشارلي" عن حياة أحد أهم آباء السينما في العالم، بطولة محمد فهيم في دور "تشارلي شابلن"، نور قدري، أيمن الشيوي، داليا الجندي، المطرب هاني مصطفى، روان الغاب، بالإضافة إلى خمسين فنانا من الممثلين الشباب والراقصين، ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي، وتصميم الاستعراضات لعمرو باتريك، وملابس ريم العدل، وديكور حازم شبل، وإكسسوارات الدكتور محمد سعد، وهي من إنتاج سي سينما.