هاني شاكر يقاضي أحد متعهدي الحفلات بعد تعرضه للنصب

أعلن الفنان هاني شاكر عن بدء اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه أحد متعهدى الحفلات بعد تبديد أجره الذى كان متفق عليه لإحياء حفل بالبحرين.

وكتب هاني شاكر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: فى اطار ما حدث بحفلة البحرين وقيام المدعو محمد عبد السلام عباس بخيانة الامانة فى تبديد المبالغ المستحقة للفنان الكبير هانى شاكر.

وأضاف: فقد تم تكليف المستشار محمود العسال المحامى بالنقض بإتخاذ الاجراءات القانونية نحو واقعة خيانة الامانة ضد المدعو محمد عبد السلام عباس .

ومن جانبه اكد محمود العسال بانه بالفعل تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الجنائيةنحو واقعة التبديد وخيانة الامانة ضد سالف الذكر فضلا عن اتخاذ كافة الاجراءات الاخرى الاداريةكمتعهد لاقامة الحفلات مع ابلاغ كافة الجهات المعنية حفاظا على الحقوق.



تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة لشهر أبريل الماضى عندما كان ينوى هاني شاكر إحياء حفل غنائى فى البحرين وتفاجىء هاني شاكر بهروب متعهد الحفلات قبل سداد الأجر المتفق عليه، وظهر هاني شاكر فى فيديو وقتها وأعلن فيه عن غضبه الشديد مؤكدا على أنه سوف يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال هذا الشخص.

قد يهمك أيضا:

هاني شاكر وصفاء أبو السعود يشاركان في فعاليات ملتقى «أولادنا»

هاني شاكر يُقاضي أحد متعهدي الحفلات بعد تعرضه للنصب