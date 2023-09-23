تزامناً مع عيد ميلاده.. أحمد الفيشاوي يكشف لأوّل مرّة عمر ابنه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل الفنان أحمد الفيشاوي بعيد ميلاد نجله تيتوس من طليقته الألمانية، والذي يوافق يوم 22 أيلول (سبتمبر).

ونشر الفيشاوي على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” صورًا لنجله أثناء تلقيه دروساً في رياضة الغطس، بالإضافة إلى الشهادات الخاصة بحصوله على تصريح احتراف الغوص.

ومن ضمن الصور التي نشرها أحمد الفيشاوي لابنه، شهادة له عن حصوله على شهادة في الغوص تكشف عمره، وتبين أنه يبلغ من العمر 12 عاماً تزامناً مع عيد ميلاده حيث كشفت الشهادة أنه ولد في 22 أيلول (سبتمبر) عام 2011.

وسبق أن نشر أحمد الفيشاوي صوراً تجمعه بطليقته الألمانية وابنهما تتيوس، وعلق عليها: “تيتوس أحبك، مرحباً بك في بيتك يا بني، العائلة تأتي أولًا، وظهر الفيشاوي وهو يُقبل ابنه وطليقته الألمانية، وهو ما جعل الجمهور يخمن عودته لها خاصة بعد انفصاله بفترة كبيرة اقتربت من عامين عن طليقته ندى الكامل.

على جانب آخر، أعلن أحمد الفيشاوي مؤخرًا بدء تصوير فيلمه الجديد “عادل مش عادل”، كما شارك جمهوره مجموعة صور من كواليس المسلسل عبر “إنستغرام”، بصحبة الفنانة دينا، والفيلم سيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال.