بعد غيابها عن العرض الخاص بالقاهرة.. نيللي كريم تحتفل بـ”فوي فوي فوي” في لبنان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أن غابت الفنانة نيللي كريم عن كل العروض الخاصة لأفلامها في الفترة الأخيرة وآخرها فيلم “فوي فوي فوي” مع الفنان محمد فراج، وخروجها في أكثر من لقاء للتأكيد أنه لا توجد أي مشاكل منعتها من حضور العروض الخاصة، وتأكيداً لذلك الأمر احتفلت نيللي بفيلمها “فوي فوي فوي”، بالعرض الخاص للفيلم في لبنان برفقة المخرج عمر هلال والمنتج محمد حفظي.

وتلقت نيللي ردود أفعال مميزة عن دورها في الفيلم من الجمهور اللبناني والنجوم الذين حضروا العرض ومنهم نادين لبكي وزوجها والعديد من المخرجين والمنتجين.

وكانت نيللي قد كشفت في تصريحات سابقة لها، عن سبب غيابها عن عروض أفلامها الخاصة مؤخراً، سواء “ع الزيرو” مع محمد رمضان، و”فوي فوي فوي” مع محمد فراج.

وقالت نيللي في تصريحات لبرنامج et بالعربي، إنها غابت عن العروض الخاصة في مصر مؤخراً، بسبب انشغالها بالسفر.

وأوضحت أنها كانت في جولة لعدة دول مؤخراً منها أميركا، ولا يوجد بينها وبين أي شخص خلافات سواء على البوسترات أو مع شركات الإنتاج.